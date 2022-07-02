Поддался: Николаев вскрыл правду о свадьбе с Проскуряковой

Игорь Николаев раскрыл, что подтолкнуло его к свадьбе с Юлией Проскуряковой. Оказывается, на его решение сделать любимой предложение повлияли бульварные слухи.

Музыкант рассказал, что спустя несколько лет романа в прессе все чаще стали упоминать о его свадьбе. Дошло до того, что коллеги стали поздравлять их с Юлией. Так Людмила Нарусова укорила Николаева за то, что он не пригласил ее на торжество.

«И этот случай был не единичный. Я сказал, раз поздравляют все, то давай это сделаем, чтобы все было на самом деле. Мы просто оформили этот слух, чтобы он перестал быть слухом», — рассказал исполнитель в передаче «Он и она».

Игорь Юрьевич отметил, что они с Юлией долго сближались, так как ему сложно было доверять людям, чьих мотивов он не понимал. Из-за этих сомнений в их с Проскуряковой отношениях, бывало, вспыхивали конфликты, но после женитьбы все ссоры сошли на нет.

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