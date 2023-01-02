Подчинялся лишь одной женщине: за что профессора из «Гаража» ненавидели бывшие

Леонид Марков по праву считается одним из самых талантливых российских артистов. Как и любой гений, он не был простым человеком: давать интервью журналистам не любил, в общении с окружающими бывал груб. Обуздать пылкий нрав актера мог лишь один человек.

Это была родная сестра знаменитости Римма Маркова, вместе с которой он в свое время и приехал покорять Москву. Только ей Леонид Васильевич подчинялся беспрекословно, что накладывало своеобразный отпечаток на его взаимоотношения с женщинами.

Актер женился четыре раза и три его жены возненавидели звезду после расставания. Одна из причин крылась как раз в слишком теплых взаимоотношениях профессора из «Гаража» с Марковой. Первая супруга Тамара Басова даже ревновала его к Римме Васильевне и однажды поссорила их. Однако впоследствии артист все же помирился с любимой сестрой, которой отныне никогда не перечил.