Подбирали дольше Безрукова: вы точно не знали этого о главной звезде «Участка»

Главную роль в сериале «Участок» сыграл Сергей Безруков. Однако на съемочной площадке у артиста, воплотившего старшего лейтенанта милиции Павла Кравцова, появился конкурент.

Внимание зрителей перетягивал на себя главный помощник персонажа Безрукова — пес Цезарь. И если актера утвердили на роль довольно быстро, то поиски подходящей собаки оказались делом непростым.

Руководство проекта сразу отказалось от идеи о том, что Кравцов завел себе овчарку. Чтобы не следовать стереотипам, было решено остановить выбор на другой породе. Режиссер картины Александр Баранов хотел, чтобы пес смотрелся необычно на фоне окружающих его деревенских пейзажей. Кроме того, по задумке кинодела, у четвероного должно было быть «лицо философа».

Как пишет портал «Дом кино», сначала был выбран бордоский дог, но Баранову не понравилось, как тот выглядел в кадре. Кроме того, кинологи сразу предупредили, что работа с этой породой потребует немало сноровки и терпения. Тогда режиссер устроил настоящий кастинг для собак, в ходе которого утвердил на роль спокойного бладхаунда.