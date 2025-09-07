Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Подберезовики, подосиновики, п-под-опята»: тест для фанатов кино СССР — угадайте 5 фильмов по кадрам с грибами

«Подберезовики, подосиновики, п-под-опята»: тест для фанатов кино СССР — угадайте 5 фильмов по кадрам с грибами

7 сентября 2025 19:30
«Подберезовики, подосиновики, п-под-опята»: тест для фанатов кино СССР — угадайте 5 фильмов по кадрам с грибами

Людмила Прокофьевна к ним была равнодушна. А что насчет вас?

Осень вступает в свои права, и в воздухе витает тот самый знакомый аромат — опавшей листвы, дождей и… грибов. Для кого-то это повод надеть резиновые сапоги и вооружиться корзинкой, а для настоящих киноманов — отличный момент вспомнить, какую роль эти лесные дары играли в советском кино.

Мы собрали кадры, где грибы становятся важной деталью сюжета или просто создают неповторимую атмосферу. От комедий до сказок — они были везде!

Готовы проверить, сможете ли вы узнать ленту по одному лишь «грибному» кадру? Давайте посмотрим, чья грибная корзинка окажется полна кинознаний, а кто соберет целую гору... пней и никаких опят.

Время проверить свою память и любовь к советскому кино. Желаем удачи!

Ранее мы писали: «В каждом обществе есть свои отбросы»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов о школе по цитате (тест)

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Служебный роман» (1977)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Психотест по советским «Девчатам»: честно ответьте на 5 вопросов и узнайте кто вы — Анфиса или Тося Психотест по советским «Девчатам»: честно ответьте на 5 вопросов и узнайте кто вы — Анфиса или Тося Читать дальше 6 сентября 2025
«Альфа-самец получает отказ от девушки…»: только знатоки вспомнят 5 фильмов СССР по шуточным описаниям (тест) «Альфа-самец получает отказ от девушки…»: только знатоки вспомнят 5 фильмов СССР по шуточным описаниям (тест) Читать дальше 6 сентября 2025
«Позвони мне, позвони»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадру с женщиной и телефоном (тест) «Позвони мне, позвони»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадру с женщиной и телефоном (тест) Читать дальше 5 сентября 2025
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест) «Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест) Читать дальше 5 сентября 2025
Этот вопрос об одном фильме СССР поставил в тупик знатоков «Что? Где? Когда?»: а вы бы смогли ответить? (тест) Этот вопрос об одном фильме СССР поставил в тупик знатоков «Что? Где? Когда?»: а вы бы смогли ответить? (тест) Читать дальше 5 сентября 2025
«Осень жизни, как и осень года…»: только выросшие на фильмах СССР вспомнят 5 кинолент по строчкам из песен (тест) «Осень жизни, как и осень года…»: только выросшие на фильмах СССР вспомнят 5 кинолент по строчкам из песен (тест) Читать дальше 4 сентября 2025
Настоящие герои носят плащи, а еще пальто: вспомните 5 фильмов СССР по верхней одежде героев (тест) Настоящие герои носят плащи, а еще пальто: вспомните 5 фильмов СССР по верхней одежде героев (тест) Читать дальше 4 сентября 2025
Платочки белые, а также желтые и красные: угадайте 5 фильмов СССР по героине в головном уборе (тест) Платочки белые, а также желтые и красные: угадайте 5 фильмов СССР по героине в головном уборе (тест) Читать дальше 4 сентября 2025
Этот тест пройдут лишь заядлые фанаты кино СССР: назовите 23 ленты, спрятанные в одной картинке (фото) Этот тест пройдут лишь заядлые фанаты кино СССР: назовите 23 ленты, спрятанные в одной картинке (фото) Читать дальше 4 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше