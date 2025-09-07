«Подберезовики, подосиновики, п-под-опята»: тест для фанатов кино СССР — угадайте 5 фильмов по кадрам с грибами

Людмила Прокофьевна к ним была равнодушна. А что насчет вас?

Осень вступает в свои права, и в воздухе витает тот самый знакомый аромат — опавшей листвы, дождей и… грибов. Для кого-то это повод надеть резиновые сапоги и вооружиться корзинкой, а для настоящих киноманов — отличный момент вспомнить, какую роль эти лесные дары играли в советском кино.

Мы собрали кадры, где грибы становятся важной деталью сюжета или просто создают неповторимую атмосферу. От комедий до сказок — они были везде!

Готовы проверить, сможете ли вы узнать ленту по одному лишь «грибному» кадру? Давайте посмотрим, чья грибная корзинка окажется полна кинознаний, а кто соберет целую гору... пней и никаких опят.

Время проверить свою память и любовь к советскому кино. Желаем удачи!

