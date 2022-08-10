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Киноафиша Статьи «Подавлена и растеряна»: звезда «Сладкой жизни» угодила в больницу

«Подавлена и растеряна»: звезда «Сладкой жизни» угодила в больницу

10 августа 2022 15:05
«Подавлена и растеряна»: звезда «Сладкой жизни» угодила в больницу

Поклонники переживают за состояние знаменитости.

Несколько недель назад Анастасия Меськова отправилась на каникулы в Турцию. Артистка планировала наслаждаться отдыхом на берегу Средиземного моря, однако несчастный случай испортил ее планы. Как оказалось, во время отдыха она помогала тонущему ребенку и заработала травму головы. Удар оказался настолько сильным, что в итоге артистка вернулась в Россию и легла в больницу на несколько недель, чтобы восстановить свое здоровье.

«Травма моя оказалась намного тяжелее, чем предположили врачи в Турции. Не досмотрели. Я конечно очень огорчена, расстроена, подавлена и растеряна», — рассказывает Меськова в своих социальных сетях.

Пользователи сети не оставили без внимания неожиданные новости знаменитости. В комментариях фанаты пожелали актрисе скорейшего выздоровления.

«Пусть выздоровление будет быстрым и полным!», «Поправляйтесь», — пишут преданные поклонники.

Фото: Кадр из сериала
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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