Подавала сигналы всю свою жизнь: тайный язык Елизаветы II разгадан

Всему миру давно известно, что Елизавета II обожала броши и надевала их на все мероприятия. Но далеко не каждый знает, что эти миниатюрные королевские украшения несли потаенный смысл.

«Кленовый лист» — изящная брошь из платины с россыпью бриллиантов. Она была подарена Елизавете Боуз-Лайон Георгом VI в Канаде. Королева Елизавета II получила «Кленовый лист» в наследство от матери. Она надевала украшение каждый раз, когда посещала Канаду.

Брошь «Роза столетия» представляла собой символ вечной памяти о матери королевы Елизавете Боуз-Лайон. Дизайн разработала сама Елизавета II и надела украшение во время своего выступления 20 лет назад. Именно в 2002 году и скончалась мать королевы.

«Огненная лилия», изготовленная из платины и золота и украшенная бриллиантами, появилась в 1947 году. Этот цветок считается символом Зимбабве. В то время африканская страна находилась под властью британской короны. Брошь подарили Елизавете II на 21-летие, а позднее королева надевала украшение во время поездок в Африку.

Брошь в форме корзинки с цветами, украшенная сапфирами, была подарена королеве в день рождения ее первенца Чарльза. Позднее Елизавета II надевала украшение каждый раз, когда в ее семье чествовали очередного наследника.

«Пальмовый лист» — брошь, которую мать Елизаветы II впервые надела на похороны своего супруга. Позднее сама королева появлялась с этим украшением на траурных церемониях.