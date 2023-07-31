Подарок, врученный Якубовичу, ужасает: такое даже зрителям отдать постыдился

Леонид Якубович много лет является бессменным ведущим шоу «Поле чудес». Казалось бы, за это время он должен был привыкнуть к самым невероятным подаркам, которые ему привозят участники. Но одной женщине из Кировской области удалось его удивить.

Светлана вышла к барабану в самом начале выпуска, но не успела назвать ни одной буквы: другая участница угадала слово, пока до женщины дошла очередь. Но гостью шоу это не смутило. Она сразу перешла к вручению подарков ведущему. Для начала Светлана расцеловала Якубовича три раза, по ее словам, от всех женщин села. А затем передала ему кулебяки и каравай, которые испекли на хлебокомбинате в ее родной деревне, куклу-берегиню, поделки от местных школьников, целую корзину молочных продуктов и кошачий корм.

Леонид Аркадьевич от подобного набора немного опешил. Получать еду в подарок он привык, но вот питание для кошек ему презентовали в первый раз. Светлана сообщила, что это помощь от кошек Кировской области.