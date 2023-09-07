Подарок небес: как выглядит муж, которого Володина нашла по гороскопу

Василиса Володина знает о звездах все. Со школьных лет она увлекается гороскопами и предсказаниями. Хобби знаменитость превратила в профессию, а затем — и в личное счастье. Своего супруга экс-ведущая шоу «Давай поженимся!» обрела благодаря гаданию.

В юности у будущей звезды не было и мысли о том, чтобы связать себя с кем-то серьезными отношениями. У красавицы было много поклонников, которых она изводила своим вспыльчивым характером, но ни к одному из них астролог не проявляла благосклонности. Однажды к Василисе пришел приятель с просьбой составить гороскоп для своего знакомого. Володина была поражена — по всем критериям этот парень оказался идеальным партнером для нее.

Спустя некоторое время девушка встретила того самого товарища на дне рождения своего друга. Молодой человек сразу показался ей симпатичным. А когда блондинка узнала, что именно ему делала гороскоп, противостоять судьбе уже не смогла. Василиса и Сергей неразлучны уже двадцать лет. Этот длинноволосый красавец стал действительно идеальным партнером для Володиной, поэтому в их семье царят мир и любовь.