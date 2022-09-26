Подарок на день рождения Федосеевой-Шукшиной вызвал оторопь: Алибасов постарался

Актриса может не волноваться за свое будущее.

Лидии Федосеевой-Шукшиной исполнилось 84 года. По этому случаю знаменитость получила довольно своеобразный подарок от Бари Алибасова-младшего, сына своего экс-супруга Бари Алибасова.

Звездный наследник выразил беспокойство о будущем артистки и предположил, что рано или поздно родные решат отправить ее в дом престарелых. Чтобы те не мучились с выбором, а сама Федосеева-Шукшина оказалась в достойном месте, Алибасов-младший предложил ей свой дом престарелых. Оказалось, что этот пансионат несколько месяцев назад они вместе с отцом открыли в Калининграде.

«Я готов сделать заочный подарок», — подчеркнул Бари Бариевич в беседе с РИА ФАН , отметив также, что это будет не обычное, а vip-место. В завершение Алибасов-младший уточнил, что Бари Каримович, вопреки былым разногласиям, сумел сохранить с Лидией Николаевной дружеские отношения.