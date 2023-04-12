Подался в актеры и пропал: где сейчас длинный и лопоухий из «Утомленных солнцем»

Игрок КВН Иосиф Буяновский затмевал собой всех остальных участников одним лишь внешним видом. Он мог ничего не говорить, ведь от артиста исходила невероятная харизма, приводившая зрителей в восторг. Как сложилась судьба яркого участника команды «Утомленные солнцем»?

После КВН Буяновский снялся в комедии «Самый лучший фильм», а потом внезапно пропал с экранов. Поклонники юмориста уже начали бить тревогу, но коллега Иосифа по команде Михаил Галустян пролил свет на эту тайну.

По словам артиста, Буяновский перебрался в Израиль и никому об этом не сказал. Сегодня 42-летний комик занимается фотографией, а также пишет картины. Многочисленные плоды его творчества можно увидеть в Сети.

Внешне Иосиф совершенно не изменился со времен КВН — он по-прежнему такой же худой и лопоухий. Правда, теперь он уже не носит коронные парики с косичками, которые сделали его образ культовым. Буяновский или надевает обычные шапочки, которые прикрывают его уши, или предстает в своем естестве.