Подальше от ледовых шоу Авербуха: Костомаров нашел новую работу

Вся страна с тревогой следила за судьбой Романа Костомарова. В начале января олимпийский чемпион оказался в реанимации с пневмонией. Болезнь не прошла бесследно, и фигуристу пришлось ампутировать стопы и кисти рук. Несмотря на тяжелые испытания, Костомаров нашел силы вернуться к нормальной жизни.

Весной спортсмен удивил пользователей, показав видео с тренировок: партнер Татьяны Навки смог легко освоиться с протезами. После выписки из больницы Костомаров с удовольствием делится с поклонниками своими победами и достижениями. Стало известно, что карьера чемпиона получила новый виток — теперь он будет выступать перед аудиторией.

Фигурист примет участие в форуме «Грани личного бренда», который пройдет с 23 по 26 ноября 2023 года в российской столице. Роман Костомаров поведает о своем спортивном пути, а также подробно расскажет о самом сложном периоде жизни — о напряженной борьбе за жизнь. Об этом пишет «Комсомольская правда» .