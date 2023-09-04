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Подальше от ледовых шоу Авербуха: Костомаров нашел новую работу

4 сентября 2023 17:45
Подальше от ледовых шоу Авербуха: Костомаров нашел новую работу

История фигуриста вдохновила тысячи россиян.

Вся страна с тревогой следила за судьбой Романа Костомарова. В начале января олимпийский чемпион оказался в реанимации с пневмонией. Болезнь не прошла бесследно, и фигуристу пришлось ампутировать стопы и кисти рук. Несмотря на тяжелые испытания, Костомаров нашел силы вернуться к нормальной жизни.

Весной спортсмен удивил пользователей, показав видео с тренировок: партнер Татьяны Навки смог легко освоиться с протезами. После выписки из больницы Костомаров с удовольствием делится с поклонниками своими победами и достижениями. Стало известно, что карьера чемпиона получила новый виток — теперь он будет выступать перед аудиторией.

Фигурист примет участие в форуме «Грани личного бренда», который пройдет с 23 по 26 ноября 2023 года в российской столице. Роман Костомаров поведает о своем спортивном пути, а также подробно расскажет о самом сложном периоде жизни — о напряженной борьбе за жизнь. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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