Подалась в президенты: Меган Маркл нашла способ пресечь травлю

В новом выпуске собственного подкаста «Архетипы» Меган Маркл снова решилась на откровения. На этот раз она вспомнила не о жизни в королевском дворце и связанных с ней проблемах, а о трудностях в детстве. Герцогиня Сассекская призналась, что в детстве была настоящим «гадким утенком» и пережила травлю со стороны одноклассников.

Меган была стеснительной и замкнутой, много времени проводила в одиночестве за учебниками. Сложнее всего ей приходилось в обеденные перерывы: с ней никто не хотел садиться вместе за один стол. Тогда ей пришла в голову идея, чем заполнить длительную перемену. Она стала президентом сразу нескольких клубов и кружков — мультикультурного, французского, сообщества второклассников. Таким образом, все перерывы у нее были заняты административными делами, и ей не приходилось задумываться об отсутствии друзей, передает издание Express .

Между тем в Сети недовольство подкастом Меган только набирает обороты. Критики отмечают, что она совсем не слушает гостей, углубляясь в подробности собственной жизни, чем просто привлекает к себе лишнее внимание.