«Подал на Малахова в суд»: Дана Борисова проболталась о скандале с Шатуновым

46-летняя Дана Борисова уверена, что Юра Шатунов последние несколько месяцев до смерти прожил в постоянном стрессе. Она рассказала о его конфликтах с бывшим партнером и продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным. Андрей пытался запретить певцу исполнять известные хиты группы, несмотря на то, что Шатунов получил соответствующее соглашение об авторских правах.

Дошло даже до скандала, о котором проболталась Дана. После выступления Юры в передаче «Привет, Андрей!» на федеральном телеканале Разин подал иск против ведущего шоу.

«Он подал на Малахова в суд», — рассказала Дана в беседе с Telegram-каналом «Звездач ».

Борисова заметила, что с Разиным ее связывает близкая дружба, он неоднократно помогал ей финансово. Однако она не может не заметить, что продюсер буквально «затравил» певца, затаскав его по судам. Телеведущая добавила, что у Шатунова была непростая жизнь: еще в юном возрасте он давал по три-четыре концерта в день. Такая напряженная работа и регулярные переживания просто истощили его сердце, уверена Дана. Кроме того, Борисова заявила, что для нее певец был как родной человек, она по-настоящему его любила.

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