Под защитой высших сил: эти 3 знака Зодиака всей душой боялась сама Ванга

Вангу боялись и уважали все в СССР. Но вот боялась ли сама ведунья хоть кого-то? Определенно, да. И не без причин. Ясновидящая с изрядной опаской относилась к трем знакам зодиакального круга. Вот почему.

Скорпион Почему Ванга опасалась Скорпионов? Все просто. Знак защищают высшие силы. Что бы не вытворял представитель зодиакального круга, он всегда в безопасности. Скорпионам простят все, и наградят даже за то, чего они явно не заслужили.

Рыбы Рыбы — провидцы, прямые конкуренты. Причем видят будущее и пользуются феноменальной интуицией представители знака безо всякого видимого труда. Рыбам Ванга завидовала, и опасалась. Ведь сама не понаслышке знала, какой силы эта власть — знать наверняка, что ждет тебя впереди.

Лев Львы, как и Рыбы — счастливые обладатели экстрасенсорных способностей. Львы «видят», потому опасны. Ванга точно знала: у Льва на пути не стой, снесет, собьет с ног, растопчет. Целеустремленности знака зодиака позавидует любой. Вкупе с энергетикой и великим даром — смесь гремучая и жуткая.