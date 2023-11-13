Под защитой: на мужчин с этими именами не действуют любовные привороты

Многие ошибочно считают, что в современном мире магия, привороты, сглазы и другие мистические вещи не пользуются популярностью. На самом деле во все века существовали дамы, которые пользуются услугами потомственных ведьм и колдуний. Эксперты в сфере эзотерики назвали мужские имена, обладатели которых могут не бояться темных чар — они находятся под особой защитой высших сил.

Григорий

Мужчина, нареченный этим именем, обладает сильным характером. Это уверенный в себе, строгий и принципиальный человек. Если женщина ему не нравится, он не станет пользоваться ее влюбленностью в корыстных целях, а тактично откажет. Правда, далеко не каждая готова смириться с таким положением дел.

Любовные привороты на Григория не действуют.

Высшим силам по нраву то, каким твердым и последовательным он остается при принятии решений. Поэтому любые попытки вторгнуться в энергетическое поле Гриши и подчинить его чужой воле будут пресечены на корню. Даме, желающей захомутать этого мужчину, остается лишь кусать локти.

Кирилл

Спокойный и уравновешенный парень. Со стороны Кирилл кажется открытым и бесхитростным, многие пытаются воспользоваться его доверчивостью... но, попытавшись это сделать, с удивлением понимают: обладатель имени вовсе не так прост, как может показаться на первый взгляд. Под внешней мягкостью в нем скрыт сильный внутренний стержень.

У Кирилла ничего не получится с женщиной, к которой он не испытывает искренних чувств.

Нередко обиженная отказом дамочка идет к колдунье, чтобы заполучить желаемое с помощью магии. Но все попытки пробудить у Кирилла интерес посредством приворотов обречены на провал. Обладателю имени покровительствуют высшие силы.

Роман

Умный и уверенный в себе мужчина, который делает исключительно то, что хочет. Роман очень амбициозен, зачастую он еще до тридцати лет оказывается в кресле руководителя. Харизма Ромы, его личностные качества и материальное благосостояние делают его лакомым кусочком для охотниц за богатыми женихами (да и не только для них).

Вот только обладатель этого имени не поддается фальшивым чарам, в том числе любовным.

Он слишком рационален, чтобы верить в привороты и их воздействие. Возможно, именно такое отношение к магии вкупе с защитой высших сил оберегает Романа от посягательств хитроумных и расчетливых женщин. Им не удастся обманом покорить его сердце.