Под защитой: эти 2 знака зодиака охраняют самые сильные ангелы

Есть знаки зодиака, которым суждено со всем в жизни справляться самостоятельно. А есть те, кого всю жизнь охраняют ангелы-хранители. Таких везунчиков мало, но они всегда будут в безопасности, даже если наломают дров.

Близнецы

Близнецы — знак зодиака, который можно назвать приспособленцем. Поэтому его многие считают родившимся в рубашке везунчиком. Во многом так и есть. С самого появления на свет Близнецы сильнее всего ощущают незримую связь с ангелом-хранителем, который в сложный момент всегда укроет их от бед и неудач.

Близнецы привыкли рассчитывать на везение. Им действительно везет. Но не просто так, а благодаря божественному покровительству. Там, где не получится у знака зодиака благодаря выверенным планам, у Близнецов все «прокатит» экспромтом.

Из-за ангела-хранителя у Близнецов есть еще один скрытый дар: они всегда оказываются в нужном месте в нужное время.

Скорпион

Скорпионы — знак зодиака с феноменально развитой интуицией и чутьем. Хорошего человека от плохого даже маленький Скорпион отличит буквально с полувзгляда.

Скорпионы не привыкли действовать наобум. Этот знак зодиака привык все анализировать, планировать и просчитывать. Многие считают Скорпионов подозрительными и недоверчивыми. Но это не так: они просто наделены аналитическим складом ума. И это часто их выручает в безвыходных ситуациях.

Ангел-хранитель всегда сидит на плече у представителей знака и отводит от них беду, защищает от ошибок. Поэтому Скорпионам нет смысла кривить душой и изворачиваться. Они не привыкли обманывать, а живут по законам морали и права. Скорпионы очень ценят людей, которые добры к ним. Помнят все хорошие поступки и отвечают благодарностью на каждый такой жест.