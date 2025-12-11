«Под влиянием мошенников»: Долину оставили в «Невероятных приключениях Шурика», но высмеяли перед всей страной

Тот случай, когда лучше бы вырезали.

Одним из самых обсуждаемых моментов московской премьеры новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика» стала неожиданная интерактивная шутка в адрес одной из её участниц. Несмотря на слухи о возможной «отмене» из-за скандала с квартирой, Лариса Долина осталась в фильме, но её появление сопровождалось дерзкой шуткой, которую явно не оценит Полина Лурье и сама певица.

Что показали первым зрителям

Начался музыкальный номер с исполнительницей со вставки:

«Клип создан под влиянием мошенников».

А во время сцены, где певица исполняет песню «За деньги да», который само по себе является провокацией чистой воды, с потолка на головы собравшихся посыпались игрушечные долларовые банкноты.

Как отреагировали первые зрители

По сообщениям с премьеры, публика отреагировала неоднозначно: раздался и гул неодобрения, и смешки. Некоторые даже провели прямую параллель с культовым эпизодом из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», где Воланд, испытывая «испорченных квартирным вопросом» москвичей, устраивает сеанс чёрной магии с осыпанием червонцев, позже превращающихся в простую бумагу.

Создатели фильма, судя по всему, решили не прятать актрису, а, напротив, гипертрофировать скандал вокруг неё. Учитывая, что сейчас Долина судится из-за 120 млн, полученных от покупательницы квартиры и отправленных мошенникам, клип на песню «За деньги да» может возмутить многих зрителей.

Фильм выходит в широкий прокат 11 декабря, и теперь у зрителей появился дополнительный повод идти в кино, чтобы посмотреть на творение канала ТНТ. Хотя бы ради того, чтобы увидеть перформанс своими глазами.

