Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Под влиянием мошенников»: Долину оставили в «Невероятных приключениях Шурика», но высмеяли перед всей страной

«Под влиянием мошенников»: Долину оставили в «Невероятных приключениях Шурика», но высмеяли перед всей страной

11 декабря 2025 16:40
«Под влиянием мошенников»: Долину оставили в «Невероятных приключениях Шурика», но высмеяли перед всей страной

Тот случай, когда лучше бы вырезали.

Одним из самых обсуждаемых моментов московской премьеры новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика» стала неожиданная интерактивная шутка в адрес одной из её участниц. Несмотря на слухи о возможной «отмене» из-за скандала с квартирой, Лариса Долина осталась в фильме, но её появление сопровождалось дерзкой шуткой, которую явно не оценит Полина Лурье и сама певица.

Что показали первым зрителям

«Под влиянием мошенников»: Долину оставили в «Невероятных приключениях Шурика», но высмеяли перед всей страной

Начался музыкальный номер с исполнительницей со вставки:

«Клип создан под влиянием мошенников».

А во время сцены, где певица исполняет песню «За деньги да», который само по себе является провокацией чистой воды, с потолка на головы собравшихся посыпались игрушечные долларовые банкноты.

Как отреагировали первые зрители

«Под влиянием мошенников»: Долину оставили в «Невероятных приключениях Шурика», но высмеяли перед всей страной

По сообщениям с премьеры, публика отреагировала неоднозначно: раздался и гул неодобрения, и смешки. Некоторые даже провели прямую параллель с культовым эпизодом из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», где Воланд, испытывая «испорченных квартирным вопросом» москвичей, устраивает сеанс чёрной магии с осыпанием червонцев, позже превращающихся в простую бумагу.

Создатели фильма, судя по всему, решили не прятать актрису, а, напротив, гипертрофировать скандал вокруг неё. Учитывая, что сейчас Долина судится из-за 120 млн, полученных от покупательницы квартиры и отправленных мошенникам, клип на песню «За деньги да» может возмутить многих зрителей.

Фильм выходит в широкий прокат 11 декабря, и теперь у зрителей появился дополнительный повод идти в кино, чтобы посмотреть на творение канала ТНТ. Хотя бы ради того, чтобы увидеть перформанс своими глазами.

«Отмена» Долиной, роль Вани Дмитриенко, беда с Чебубу: кто есть кто в «Невероятных приключениях Шурика» – хит Гайдая получит годный ремейк?

Фото: Кадры из фильма «Невероятные приключения Шурика», фото: пресс-служба ТНТ
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Драмеди с 12 отзывами в Сети обошла «Август» в рейтинге лучших фильмов 2025-го: в одной из ролей Радзюкевич из «Шести кадров» Драмеди с 12 отзывами в Сети обошла «Август» в рейтинге лучших фильмов 2025-го: в одной из ролей Радзюкевич из «Шести кадров» Читать дальше 11 декабря 2025
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) «Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) Читать дальше 10 декабря 2025
«Я не считаю кино искусством»: Цискаридзе «Брат» не пересматривает, но один фильм Балабанова навсегда в его сердце «Я не считаю кино искусством»: Цискаридзе «Брат» не пересматривает, но один фильм Балабанова навсегда в его сердце Читать дальше 7 декабря 2025
«Сказка для тех, кого уже тошнит от сказок»: с удовольствием сходил на «Волчка», и претензия лишь одна – помешает фильму собрать миллиард «Сказка для тех, кого уже тошнит от сказок»: с удовольствием сходил на «Волчка», и претензия лишь одна – помешает фильму собрать миллиард Читать дальше 11 декабря 2025
Стивен Кинг запретил Голливуду экранизировать этот роман: в России и Эстонии «забили», и столкнулись с проблемами Стивен Кинг запретил Голливуду экранизировать этот роман: в России и Эстонии «забили», и столкнулись с проблемами Читать дальше 11 декабря 2025
«Хватит меня уже мучить»: съемки у Нолана — как суровый аттракцион, и Колокольников осознал это на своей шкуре «Хватит меня уже мучить»: съемки у Нолана — как суровый аттракцион, и Колокольников осознал это на своей шкуре Читать дальше 11 декабря 2025
«Очень странные дела» в СССР: этот российский сериал многие даже не включали, а зря - Козловский ушел и стало лучше «Очень странные дела» в СССР: этот российский сериал многие даже не включали, а зря - Козловский ушел и стало лучше Читать дальше 11 декабря 2025
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин «Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин Читать дальше 10 декабря 2025
«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино «50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше