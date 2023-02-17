Под суд ее надо: за что героиню советского кинохита ненавидят все (фото)

Сегодня стало модно пересматривать любимые советские ленты под другим углом. Например, одна из героинь комедии «Служебный роман» вызывает у современного зрителя много вопросов. Речь идет об Оле Рыжовой, которая не давала проходу бывшему возлюбленному Самохвалову.

Режиссер Эльдар Рязанов выставил героиню жертвой ситуации. Он показал ее душевные терзания под лиричные стихи и музыку, а также выставил Юрия подлецом, когда тот отдал любовные письма Рыжовой местной активистке. Но так ли проста и невинна героиня Светланы Немоляевой?

Рыжова, которая в студенчестве отшила нескладного юношу Самохвалова, спустя годы была поражена его метаморфозами. Он превратился в импозантного красавца в шикарном костюме, к тому же еще и сумел построить карьеру. Ольга начинает атаковать женатого Юрия по всем фронтам: кокетничает с ним в его же доме, написывает ему любовные письма, всячески навязывает свое общение. Все эти страсти происходили тогда, когда ее муж отдыхал в санатории.

Сегодня поведение Рыжовой можно назвать домогательством. Она преследовала свою «жертву», не понимала слова «нет» и потеряла связь с реальностью. Кроме того, как бы героиня жила потом с мужем, если бы изменила ему с бывшим?

Именно по этим причинам Рыжову так ненавидят зрители. Если бы она жила в США, то ее давно бы отправили под суд за приставания к объекту любви.