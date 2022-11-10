Под строгим запретом на съемках у Гайдая: такого себе сегодня не позволит никто

Леонид Гайдай был признанным автором советской комедии. Именно он создал яркие комические образы Труса, Балбеса и Бывалого, а также Шурика. Парадокс был в том, что в реальности Гайдай оказался человеком практически без чувства юмора: близкие описывали режиссера как очень замкнутого и серьезного человека.

Это отражалось и на работе. Например, как вспоминали позже актеры, снявшиеся в комедии 1992 года «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», на площадке действовал строгий запрет на смех. Гайдай не разрешал артистам обмениваться шутками или смеяться над собственными репликами. Он считал, что таким образом впечатление от юмористической оставляющей у актеров сотрется. Кроме того, постановщик верил, что это может «отпугнуть» успех картины.

Несмотря на строгое следование приметам, удачным последний фильм Гайдая посчитали не все зрители. Критики заметили, что режиссер переусердствовал с абсурдом в картине.