Под стразами проблему скрыть не вышло: стало известно о беде Киркорова с рукой

К звездному хирургу Тимуру Хайдарову ходит множество отечественных артистов: от певицы Любови Успенской до блогера и рэпера Давы. В этом году врач оказался в эпицентре скандала. Анастасия Сланевская, более известная как Слава, обвинила горе-доктора в неудачной пластике груди. На защиту Хайдарова встал Филипп Киркоров. Правда, выяснялось, что и сам исполнитель пострадал от рук своего приятеля.

Сланевская рассказала всю правду о здоровье коллеги. Певица не понимает, почему Киркоров пытается реабилитировать известного хирурга, который относится к своей работе недостаточно серьезно. По словам исполнительницы, поп-король уже не один месяц страдает от болей в левой руке и ходит на перевязки.

Слава добавила, что лечит Филиппа Бедросовича совсем не Хайдаров, а другой специалист, который подтирает следы за коллегой.