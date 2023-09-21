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Под стразами проблему скрыть не вышло: стало известно о беде Киркорова с рукой

21 сентября 2023 13:15
Под стразами проблему скрыть не вышло: стало известно о беде Киркорова с рукой

Поп-король пострадал из-за неудачной пластики.

К звездному хирургу Тимуру Хайдарову ходит множество отечественных артистов: от певицы Любови Успенской до блогера и рэпера Давы. В этом году врач оказался в эпицентре скандала. Анастасия Сланевская, более известная как Слава, обвинила горе-доктора в неудачной пластике груди. На защиту Хайдарова встал Филипп Киркоров. Правда, выяснялось, что и сам исполнитель пострадал от рук своего приятеля.

Сланевская рассказала всю правду о здоровье коллеги. Певица не понимает, почему Киркоров пытается реабилитировать известного хирурга, который относится к своей работе недостаточно серьезно. По словам исполнительницы, поп-король уже не один месяц страдает от болей в левой руке и ходит на перевязки.

Слава добавила, что лечит Филиппа Бедросовича совсем не Хайдаров, а другой специалист, который подтирает следы за коллегой.

«Филипп, покажи свою левую руку!» — взывает к нему Анастасия Сланевская.

Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press
Алла Новикова
Алла Новикова
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