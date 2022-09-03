Под стать знаменитой бабушке: как выглядят внучки Надежды Бабкиной (фото)

У Надежды Бабкиной трое внуков – Георгий, Вера и Марфа. 1 сентября Бабкина лично проводила детей в школу. Георгий перешел в шестой класс, Вера поступила в третий, а маленькая Марфа пошла в первый класс. Внуки Надежды Бабкиной – воспитанники подмосковной гимназии имени Евгения Примакова.

Звездная бабушка поделилась фотографиями с нарядными детьми в соцсетях. Звездочками публикации стали внучки Надежды Бабкиной Вера и Марфа – девочки обнимались с бабушкой и позировали для фото.