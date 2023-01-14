Под присмотром высших сил: эти знаки Зодиака защищают самые сильные ангелы-хранители

Ежедневно человека подстерегают десятки опасностей. Как бы печально это ни было, в сводках новостей то и дело появляются сообщения о жертвах автомобильных, авиационных, природных катастроф и т.д. Правда, также известны случаи, когда людям удается буквально в последние секунды избежать ужасного исхода или спастись от несчастного случая. Про таких обычно говорят: “Как будто в рубашке родился”. По словам экспертов в области эзотерики, счастливчики, на долю которых выпадает такое везение, обычно появляются на свет под определенными знаками зодиака. Они находятся под мощным покровительством высших сил - самых сильных ангелов-хранителей.

Близнецы

Считается, что небесным покровителем Близнецов является ангел победы Бахрам. По словам астрологов, именно благодаря этому ангелу представителям воздушного знака удается легко и безболезненно выйти из сложных ситуаций. Бахрам вселяет в Близнецов уверенность в себе и своем обаянии, дарит грандиозные идеи и помогает воплотить их в реальность.

Кроме того, его стараниями уроженцы знака не знают проблем в любви.

Дева

Представители земного знака находятся под защитой такого сильного ангела, как Кадмиила. Он покровительствует мудрым, предприимчивым, упорным людям, которые не боятся ставить себе четкие цели и смело идти к их исполнению.

Именно к таким относятся и Девы.

Благодаря вмешательству Кадмиилы уроженцы этого знака добиваются карьерных высот и обретают счастье в личной жизни, не испытывают трудностей и в других сферах жизни.

Стрелец

Отважные и дерзкие Стрельцы на собственном опыте знают, что такое риск. Они то и дело пускаются в рискованные путешествия, становятся участниками необычных событий, увлекаются экстремальными видами спорта. Окружающим остается лишь удивляться, как уроженцы огненного знака постоянно выходят сухими из воды.

Астрологи говорят, все дело в том, что Стрельцов оберегает от опасностей ангел Адначиила.

Рыбы

Защитником и покровителем робких и чувствительных Рыб, по словам специалистов в сфере эзотерики, является ангел Егалмиил. Особенно сильно его покровительство чувствуется во всем, что касается взаимодействия с людьми, любви, дружбы. Одним словом, всех тех областей, где у Рыбок могут возникнуть трудности.