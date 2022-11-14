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Киноафиша Статьи Под полным запретом в СССР: такого в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» вы точно не видели

Под полным запретом в СССР: такого в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» вы точно не видели

14 ноября 2022 18:30
Под полным запретом в СССР: такого в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» вы точно не видели

Горькая правда вышла наружу.

Программа «Следствие вели...», посвященная громким преступлениям, совершенным в СССР, по-прежнему любима телезрителями. Для многих из них отечественная криминалистика открылась с неожиданной стороны.

Проект, созданный Леонидом Каневским, с самого начала противоречил главному постулату советского правосудия. Сводился же он к тому, что сотрудники правоохранительных органов никогда не ошибались. На деле же все было совершенно иначе.

Передача, ставшая отсылкой к серии детективных фильмов «Следствие ведут ЗнаТоКи», показала то, что было в Советском Союзе под полным запретом. Такого в сериале о работе сотрудников милиции не увидишь, но факт остается фактом.

Детище Каневского раскрыло горькую правду о том, что зачастую настоящие преступники гуляли на свободе, пока стражи порядка СССР призывали к ответу ни в чем не повинных людей, многих из которых ждала страшная участь — расстрел.

Фото: Кадр из фильма «Следствие ведут ЗнаТоКи», (1971-1989)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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