Под полным запретом в СССР: такого в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» вы точно не видели

Программа «Следствие вели...», посвященная громким преступлениям, совершенным в СССР, по-прежнему любима телезрителями. Для многих из них отечественная криминалистика открылась с неожиданной стороны.

Проект, созданный Леонидом Каневским, с самого начала противоречил главному постулату советского правосудия. Сводился же он к тому, что сотрудники правоохранительных органов никогда не ошибались. На деле же все было совершенно иначе.

Передача, ставшая отсылкой к серии детективных фильмов «Следствие ведут ЗнаТоКи», показала то, что было в Советском Союзе под полным запретом. Такого в сериале о работе сотрудников милиции не увидишь, но факт остается фактом.

Детище Каневского раскрыло горькую правду о том, что зачастую настоящие преступники гуляли на свободе, пока стражи порядка СССР призывали к ответу ни в чем не повинных людей, многих из которых ждала страшная участь — расстрел.