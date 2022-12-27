Под опекой внешних сил: эти знаки зодиака защищены от сглаза

Астрологи назвали три знака, которые не боятся порчи и других магических вмешательств в свою жизнь.

Многие люди не верят в порчу, сглаз и прочую мистику, но, столкнувшись с необъяснимыми вещами, меняют свою точку зрения. Эксперты в области эзотерики говорят, что защититься от дурного глаза можно с помощью специальных амулетов. Однако некоторым знакам зодиака они не нужны - все дело в том, что эти представители зодиакального круга наделены мощным энергетическим полем, которое успешно отражает все попытки навредить извне. Рассказываем, какие же три знака находятся под охраной мироздания и могут не бояться недоброжелателей.

Дева

Этот знак считается одним из самых прагматичных и приземленных в гороскопе. Однако, по словам астрологов, Девы с самого детства наделены удивительными способностями. Очень часто слова и предостережения представителей земного знака в точности сбываются в реальности, но они не придают этому большого значения, считая простым совпадением. Вот только на самом деле Девы находятся на особом счету у высших сил. Мироздание любит их оберегает, в том числе от дурного глаза.

Проклясть уроженцев этого знака или навести на них порчу нереально - у Дев очень мощное защитное энергетическое поле.

Скорпион

В гороскопе Скорпион - один из самых магически одаренных знаков. Его представители могли быть с легкостью стать медиумами или экстрасенсами - настолько велик их эзотерический потенциал. Зачастую Скорпион сам не осознает в полной мере своих сверхъестественных способностей, но интуитивно избегает общества людей, которые могут причинить ему неприятности. Чтобы сглазить уроженца этого знака, необходимо превосходить его в магической силе, а этим мало кто может похвастаться.

Скорее уж, Скорпион сам на кого-нибудь наведет порчу - темная энергетика у него просто зашкаливает.

Стрелец

Уроженцы огненного знака обладают очень светлой и сильной энергетикой. Они излучают столько позитива, что никакие дурные пожелания не могут разрушить его энергетическое поле и нанести вред. Своей силой Стрелец защищает от недоброжелателей, сглаза и порчи не только себя, но и своих близких. Если в доме есть представитель этого знака, можно не сомневаться в том, что беды обойдут его стороной, а все домочадцы будут процветать.

Кстати, сам Стрелец не верит в магию и существование высших сил.

Однако он излучает ее всем своим существом.