Под «Новогоднюю» песню от «Дискотеки Аварии» танцует вся страна: эксперты от нее в ужасе

Впервые заводную песню «Новогодняя» от «Дискотеки Аварии» жители России услышали в 1999 году. Композиция мгновенно стала любимым застольным хитом благодаря легкому танцевальному мотиву и ироничным строчкам. Но, несмотря на это, эксперты от песни в восторге не остались.

Как объяснил новосибирский филолог Владимир Угрюмов в беседе с «Комсомольской правдой», шутливым текстом с некоторыми неприличными словесными оборотами группа фактически обесценила семейный праздник, разрушив его светлый образ. В песне коллектива Дед Мороз имел проблемы со спиртным, а Снегурочка вела себя развязно. Кроме того, в строчках обыгрывались реалии того времени — задержки зарплат, дефолт и выборы в стране.

Совсем по-другому дело обстоит с более современным новогодним хитом — песней «Мандаринка», которую в 2019 году спели Дава и Ольга Бузова. По мнению Угрюмова, неслучайно в Китае мандаринами называли важных чиновников, чье значение подчас было преувеличено. Эксперт добавил, что такое же ощущение кукольности и фальши есть и в этой композиции.