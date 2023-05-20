Под «Ламбаду» уже не танцуют: вот куда пропали дети из мегахита 90-х

Горячий бразильский клип на зажигательную песню «Ламбада» никогда не выйдет из моды. Невозможно забыть, как мальчик и девочка лихо отплясывали на дискотеке, рассказывая историю первой любви и разлуки.

Танец исполнили Вашингтон Оливейра по прозвищу Чико и Роберта де Брито. Темнокожий мальчик и девочка-блондинка потрясающе смотрелись на контрасте, а их чувству ритма мог позавидовать даже профессионал. Детям на момент съемок было всего по десять лет.

После выхода клипа Чико и Роберта стали мировыми звездами. На пике славы ребята организовали свой музыкальный дуэт и выпустили альбом под названием «Лицом к лицу». Несколько песен оттуда стали популярными и горячо полюбились во Франции. Однако уже через четыре года дуэт распался, и подростки завязали с шоу-бизнесом и с жаркой ламбадой.

Сегодня Оливейра служит пастором в протестантской церкви, а Роберта работает ветеринаром. У обоих есть свои семьи и дети. Звезды «Ламбады» до сих пор дружат и часто общаются. Правда, узнать повзрослевших танцоров теперь невозможно: сегодня они оба ничем не отличаются от обычных бразильцев.