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Под крыло России: почему советская царевна бросилась вон из США

15 июня 2022 08:51
Под крыло России: почему советская царевна бросилась вон из США

За границей актриса сколотила целое состояние.

Советская экранизация «Руслана и Людмилы» принесла Наталье Петровой не только всесоюзную славу, но и американский паспорт. Случилось это благодаря знакомству с иранским миллионером Бабеком Серушем.

Встретившись на светском вечере, влюбленные больше не расставались. Бизнесмен осыпал актрису дорогими подарками: украшениями, недвижимостью, поездками в Европу и США.

Брак Петровой продлился до 1992 года, когда Серуш скончался от острого энцефалита. Похоронив супруга, артистка перебралась в Америку, а после приобрела дом в Швейцарии.

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Петрова и сама хорошо управлялась с бизнесом: в США она открыла бутик, в Москве организовала производство бижутерии и стала владелицей салонов красоты. Дела шли хорошо, пока по миру не ударила пандемия коронавируса.

Наталья в срочном порядке закрыла бизнес-проекты и вернулась в Россию, где, по ее мнению, было безопаснее всего. Так заявил источник из близкого окружения звезды:

«Нет, не разорилась. Просто решила пожить для себя на проценты от банковских вложений».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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