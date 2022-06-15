Под крыло России: почему советская царевна бросилась вон из США

Советская экранизация «Руслана и Людмилы» принесла Наталье Петровой не только всесоюзную славу, но и американский паспорт. Случилось это благодаря знакомству с иранским миллионером Бабеком Серушем.

Встретившись на светском вечере, влюбленные больше не расставались. Бизнесмен осыпал актрису дорогими подарками: украшениями, недвижимостью, поездками в Европу и США.

Брак Петровой продлился до 1992 года, когда Серуш скончался от острого энцефалита. Похоронив супруга, артистка перебралась в Америку, а после приобрела дом в Швейцарии.

Петрова и сама хорошо управлялась с бизнесом: в США она открыла бутик, в Москве организовала производство бижутерии и стала владелицей салонов красоты. Дела шли хорошо, пока по миру не ударила пандемия коронавируса.

Наталья в срочном порядке закрыла бизнес-проекты и вернулась в Россию, где, по ее мнению, было безопаснее всего. Так заявил источник из близкого окружения звезды: