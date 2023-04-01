Под копирку: удивитесь, где Гайдай «подсмотрел» розовый халатик для Светличной

В комедии «Бриллиантовая рука» роль роковой соблазнительницы досталась Светлане Светличной, и она прекрасно справилась с поставленной задачей. Красивая блондинка с томным взглядом и выразительными стрелками быстро завладевала вниманием зрителей. И немалую заслугу в этом имеет ее наряд.

Нежно-розовый халат с аккуратным воротником из белого меха полюбился многим женщинам. Но за два года до премьеры фильма Гайдая, одна актриса уже красовалась на экране в этом образе. В картине «Орден "Голубой Макс"» можно увидеть Урсулу Андресс, которая одета точно так же как и Светличная.

Такое удивительное совпадение вряд ли оказалось обычной случайностью, ведь даже причёски девушек обладают очевидным сходством. Однако точно неизвестно кто из съёмочной команды «Бриллиантовой руки» решил скопировать стиль иностранных коллег. Быть может, сам режиссер вдохновился образом швейцарской красавицы.