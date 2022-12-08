Под копирку: похудевшая копия звезды «Московских тайн» заставит вздрогнуть (фото)

Александр Робак может смело завершать актерскую карьеру, когда у него появится такое желание. Оказалось, у известного артиста есть достойный преемник.

Им оказался старший сын знаменитости Арсений Робак. К удивлению поклонников, 28-летний звездный наследник стал полной копией своего отца. Дошло до того, что именно он воплотил героя своего папы в детстве в одном из сериалов. Тогда зрители были впечатлены тем, как удачно режиссер нашел артиста, который как две капли воды похож на Александра Рэмовича.

Сын звезды экрана пошел по его стопам, когда был еще семилетним мальчиком. Впоследствии он окончил обучение в Школе-студии МХАТ. В фильмографии Арсения уже значатся несколько довольно успешных проектов. Например, в этом году на экраны вышел детектив под названием «Горячая точка», в котором ему досталась главная роль.

Стоит признать, что актер — настоящий красавчик. Он старается держать себя в форме и уже может похвастаться большим количеством поклонниц.