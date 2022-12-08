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Киноафиша Статьи Под копирку: похудевшая копия звезды «Московских тайн» заставит вздрогнуть (фото)

Под копирку: похудевшая копия звезды «Московских тайн» заставит вздрогнуть (фото)

8 декабря 2022 08:30
Под копирку: похудевшая копия звезды «Московских тайн» заставит вздрогнуть (фото)

Такое сходство никого не оставит равнодушным.

Александр Робак может смело завершать актерскую карьеру, когда у него появится такое желание. Оказалось, у известного артиста есть достойный преемник.

Им оказался старший сын знаменитости Арсений Робак. К удивлению поклонников, 28-летний звездный наследник стал полной копией своего отца. Дошло до того, что именно он воплотил героя своего папы в детстве в одном из сериалов. Тогда зрители были впечатлены тем, как удачно режиссер нашел артиста, который как две капли воды похож на Александра Рэмовича.

Под копирку: похудевшая копия звезды «Московских тайн» заставит вздрогнуть (фото)

Сын звезды экрана пошел по его стопам, когда был еще семилетним мальчиком. Впоследствии он окончил обучение в Школе-студии МХАТ. В фильмографии Арсения уже значатся несколько довольно успешных проектов. Например, в этом году на экраны вышел детектив под названием «Горячая точка», в котором ему досталась главная роль.

Стоит признать, что актер — настоящий красавчик. Он старается держать себя в форме и уже может похвастаться большим количеством поклонниц.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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