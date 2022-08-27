Под каким знаком Зодиака вы должны были родиться на самом деле?

Астрологию можно назвать самой древней из всех эзотерических наук - она зародилась еще в Месопотамии. Ассирийские и вавилонские жрецы уделяли большое внимание наблюдениям за расположением небесных тел - планет и звезд. Считалось, что светила могут оказывать влияние на судьбу государства. Астрология в ту пору концентрировалась исключительно на исследовании крупных событий, касающихся всего мира, отдельного государства, города или нации. Позднее она получила название “мунданная” - от латинского Astrologia mundi, или “астрология мира”. Уже потом, когда дисциплина распространилась в Египте, Индии и Европе, возникли другие ответвления - генитлиальная, направленная на изучение судьбы отдельного человека, и хорарная, связанная с предсказанием будущего. В настоящее время астрологи работают во всех трех направлениях. Несмотря на то, что со времени возникновения астрологии прошли тысячелетия, она по-прежнему вызывает живой интерес у людей со всего земного шара.

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