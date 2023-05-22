Под каблуком у 100-килограммовой жены: Джеймс Бонд лишился самого ценного

Пирс Броснан долгое время был одним из первых красавцев в индустрии кино. Он снялся в четырех фильмах бондианы, а некоторые до сих пор считают его лучшим исполнителем роли «агента 007». В 90-е годы поклонницы актера сходили с ума и мечтали завоевать его любовь.

Но сердце звезды принадлежало Кили Шэй Смит. Жгучей брюнетке со стройной фигурой тогда завидовали миллионы девушек. Но со временем супруга артиста заметно преобразилась. Сейчас 100-килограммовая красавица вызывает у публики смешанные эмоции. Она всегда выглядит потрясающе, и рядом с ней Пирс кажется действительно счастливым. Но именно из-за жены актер и поссорился со своими друзьями.

Товарищи кинозвезды предложили его избраннице операцию по снижению веса. Супружеская пара решительно отказалась, и, похоже, Кили сильно оскорбилась из-за этого совета. Исполнитель роли Джеймса Бонда прислушался к жене и перестал общаться даже с близкими друзьями.