Под хит «Ты не мой» отплясывала вся страна: почему о его исполнительнице забыли (фото)

В начале нулевых на отечественной эстраде появилось множество ярких звезд. Увы, многие из них вскоре погасли, а имена артистов быстро стерлись из памяти зрителей.

Подобная участь постигла певицу Свету, которая исполнила немало хитов. Еще 15 лет назад песни артистки звучали из каждого утюга и на всех дискотеках. Она исполнила треки «Ты не мой», «Что мне делать сегодня?», «Хватит, довольно», под которые отплясывала вся молодежь. Казалось, популярность Светы никогда не угаснет. Однако на смену артистке пришли новые звезды, и о ней благополучно забыли.

Сегодня Света по-прежнему занимается музыкой и гастролирует по стране. Правда, на ее концерты приходят только преданные поклонники, которые следят за ее творчеством с самого начала.

Недавно певица посетовала, что публика не знает ее новые песни, хотя она никогда не прекращала свою деятельность. Света отметила, что радиостанции крутят только ее старые хиты, а новые не замечают в упор.

Недавно артистка кардинально поменяла свой стиль — теперь она яркая брюнетка, предпочитающая черный цвет одежды. Света посвящает много времени семье. Она замужем за Михаилом Теплицким, с которым воспитывает троих детей. О том, чем сегодня живет звезда нулевых, рассказал портал Woman.