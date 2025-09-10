«Под Грозным подразумевался Сталин»: Гайдай в «Иван Васильевиче» побоялся критиковать советскую власть — в пьесе Булгакова все было иначе

Режиссер поступил разумно: в противном случае фильм до сих пор пылился бы на полке.

Леонид Гайдай никогда и не скрывал, что его «Иван Васильевич меняет профессию» — не дословная экранизация, а вольная интерпретация пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Однако масштаб изменений поражает: от смены эпохи и имен до смягчения политической сатиры.

Гайдай переписал произведение под себя, сделав его одновременно и смешнее, и… безопаснее для советского зрителя.

Другое время, другие нравы

Самое очевидное изменение — перенос действия из 1930-х в 1970-е. Булгаков писал свою пьесу в разгар сталинских репрессий, и ее подтекст был гораздо мрачнее.

У Гайдая исчезли намеки на реалии 30-х: коммунальная квартира (в фильме герои живут в отдельных), упоминание «Горного дубняка» вместо водки «Столичная», патефон вместо магнитофона. Даже машина времени у Булгакова чинилась с помощью столяра, а у Гайдая — с помощью транзисторов, что куда современнее.

Но главное — исчез мотив бегства от советской власти. В пьесе инженер Тимофеев прямо говорит:

«Машину времени сделал, чтоб из-под советской власти улететь».

В фильме эта крамольная фраза, разумеется, отсутствует. Гайдай сделал историю более безобидной, сосредоточившись на юморе, а не на социальной сатире.

Исчезнувшие персонажи и сцены

Гайдай значительно упростил сюжет, убрав самые острые моменты. Исчезла сцена ограбления патриарха — в пьесе Жорж Милославский крадет у него драгоценную панагию, что добавляло истории антиклерикального подтекста.

Именно патриарх в оригинале кричит: «Говорят, царь ненастоящий!» — и поднимает бунт против самозванцев.

Кроме того, в пьесе опричники преследуют Буншу и Милославского, а не стрельцы, как в фильме. Гайдай заменил их, вероятно, чтобы избежать ассоциаций с репрессивными органами — опричнина слишком откровенно напоминала о НКВД.

Иван Грозный: тиран или жертва обстоятельств?

Образ царя у Булгакова сложнее и трагичнее. В пьесе он показан не только как грозный правитель, но и как человек, способный на милосердие: он дарит золотые монеты Шпаку и Тимофееву в компенсацию за убытки.

У Гайдая эти сцены исчезли — его Иван Грозный больше похож на карикатуру, этакого взрывного параноика, якобы с отсылкой на… Вождя.

«В кинокартине под Иваном Грозным подразумевался Сталин. Это имел в виду еще Булгаков. В образ Бунши же Гайдай вложил современный смысл: маразматичный управдом — это, естественно, Брежнев», — уверял кинокритик Евгений Новицкий в биографии Леонида Гайдая, однако современные обозреватели этому не очень-то верят.

Шурик вместо Коки

Имя главного героя — еще одно важное изменение. У Булгакова инженера зовут Николай Тимофеев (Кока), а у Гайдая — Александр Тимофеев (Шурик). Но это и не случайность: Гайдай намеренно связал персонажа с Шуриком из «Операции «Ы» и «Кавказской пленницы», создав единый комедийный архетип.

Жена инженера Зина в пьесе — алчная и меркантильная особа, которая сбегает от мужа, забрав все деньги. В фильме ее образ смягчен — она всего лишь уехала в дом отдыха, а не навсегда покинула супруга.

Что осталось за кадром

Гайдай добавил многое от себя: песни Высоцкого, шутки про немцев, сцену с танцующими стрельцами и знаменитое «Красота-то какая! Лепота!». Но он убрал самые острые политические намеки.

Например, в пьесе Бунша и Милославский легко отдают шведам «Кемску волость», что можно трактовать как аллегорию на тему внешней политики СССР. В фильме этот момент опущен — самозванцы лишь пытаются вести переговоры, но безуспешно.

Итог: два шедевра, два разных посыла

Булгаков создал едкую сатиру на советскую действительность 1930-х, где каждый персонаж — носитель определенного порока: бюрократизма, воровства, лицемерия. Гайдай превратил эту сатиру в легкую комедию, где зло наказано, а добро торжествует.

Его фильм — это не критика системы, а веселое приключение с ностальгическим флером.

Оба произведения по-своему гениальны. Но если Булгаков писал для современников, понимающих все намеки, то Гайдай сделал историю вневременной — именно поэтому его фильм до сих пор смотрят и любят миллионы.

