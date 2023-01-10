Под гримом узнать невозможно: этот актер сыграл три роли в «Неуловимых мстителях»

Бывает так, что режиссеры приглашают одного и того же актера в один проект сыграть разные роли. Это произошло с Владимиром Белокуровым, который появился в трех частях «Неуловимых мстителей», где перевоплотился в нескольких персонажей.

Так, в первом фильме колоритный актер сыграл священника-философа. В «Новых приключениях неуловимых» Белокуров исполнил роль конферансье, а в третьей части он стал лохматым императором, претендующим на корону. Благодаря отличному гриму и таланту артиста невозможно даже подумать, что все эти герои сыграны одним и те же актером.

Белокуров прославился после того, как перевоплотился в легендарного летчика Валерия Чкалова в биографической драме. Также артист появлялся в картинах «Полосатый рейс», «Королева бензоколонки» и «Звонят, откройте дверь». Актер пробовал себя в режиссуре и занимался преподавательской деятельностью — он вообще был разносторонней личностью. Поэтому неудивительно, что режиссер «Неуловимых» поручил именно Белокурову сыграть трех абсолютно разных героев в своей ленте.