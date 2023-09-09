Под гримом узнать будет сложно: никогда не догадаетесь, кого теперь играет Рыжова из «Служебного романа»

Большинство из ныне живущих советских звезд довольно избирательны в отношении ролей. Многие предпочитают не сниматься вообще, чем пробовать себя в чем-то новом. Но Светлана Немоляева рискнула: звезда «Служебного романа» примерила неожиданное амплуа.

Известный продюсер Лика Бланк рассказала, что легенда кино согласилась поработать с ней в детском приключенческом фильме «Чижик-Пыжик возвращается». В картине задействованы как маститые артисты, так и популярные блогеры. Немоляева засветилась в киноленте в роли зомби.

86-летняя знаменитость согласилась на участие в проекте, потому что ей понравился сценарий и образ главной героини. Бланк высоко оценила работу своей прославленной коллеги.