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Под гримом узнать будет сложно: никогда не догадаетесь, кого теперь играет Рыжова из «Служебного романа»

9 сентября 2023 13:00
Под гримом узнать будет сложно: никогда не догадаетесь, кого теперь играет Рыжова из «Служебного романа»

Артистка решилась на смелый творческий эксперимент.

Большинство из ныне живущих советских звезд довольно избирательны в отношении ролей. Многие предпочитают не сниматься вообще, чем пробовать себя в чем-то новом. Но Светлана Немоляева рискнула: звезда «Служебного романа» примерила неожиданное амплуа.

Известный продюсер Лика Бланк рассказала, что легенда кино согласилась поработать с ней в детском приключенческом фильме «Чижик-Пыжик возвращается». В картине задействованы как маститые артисты, так и популярные блогеры. Немоляева засветилась в киноленте в роли зомби.

86-летняя знаменитость согласилась на участие в проекте, потому что ей понравился сценарий и образ главной героини. Бланк высоко оценила работу своей прославленной коллеги.

«Немоляева блестяще отработала, добросовестно приезжала на все примерки», — рассказала продюсер изданию «СтарХит».

Фото: Кадры из фильма «Служебный роман» (1977)
Алла Новикова
Алла Новикова
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