Под гримом узнать будет сложно: никогда не догадаетесь, кого теперь играет Рыжова из «Служебного романа»
Артистка решилась на смелый творческий эксперимент.
Большинство из ныне живущих советских звезд довольно избирательны в отношении ролей. Многие предпочитают не сниматься вообще, чем пробовать себя в чем-то новом. Но Светлана Немоляева рискнула: звезда «Служебного романа» примерила неожиданное амплуа.
Известный продюсер Лика Бланк рассказала, что легенда кино согласилась поработать с ней в детском приключенческом фильме «Чижик-Пыжик возвращается». В картине задействованы как маститые артисты, так и популярные блогеры. Немоляева засветилась в киноленте в роли зомби.
86-летняя знаменитость согласилась на участие в проекте, потому что ей понравился сценарий и образ главной героини. Бланк высоко оценила работу своей прославленной коллеги.
«Немоляева блестяще отработала, добросовестно приезжала на все примерки», — рассказала продюсер изданию «СтарХит».