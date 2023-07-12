Под гримом матушки Бальзаминова скрывалась красотка: в такую сложно не влюбиться

Комедия «Женитьба Бальзаминова» и сегодня смотрится легко и свежо. В этом огромная заслуга талантливых актеров. Яркую роль престарелой матушки главного героя Павлы Петровны сыграла Людмила Шагалова, которой на тот момент было всего 39 лет.

На артистку нанесли слой грима и превратили ее в великовозрастную бабушку. А ведь под этой маской скрывалась настоящая красавица. В этом можно убедиться, вспомнив роль Шагаловой в легендарной ленте «Молодая гвардия».

В картине Сергея Герасимова Людмила Александровна сыграла Валерию Борц и даже получила государственную награду за свою работу. Стоит признать, что в те времена Шагалова была редкой красавицей: роскошные волосы, миловидные черты, проникновенный взгляд. В нее просто невозможно не влюбиться.

Всего фильмография талантливой актрисы насчитывает 54 работы. Людмилу Александровну можно увидеть в фильмах «Сказка о потерянном времени», «Не может быть!», «Где находится нофелет?» и в других. Из кино Шагалова ушла в 65 лет — артистка начала терять зрение.