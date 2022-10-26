Под грифом «секретно»: что на самом деле значат слова «Учкудук – три колодца»

Знаменитую песню про «Учкудук — три колодца», без преувеличения, пел в восьмидесятых годах весь Советский Союз. Как вспоминал руководитель ансамбля «Ялла» Фаррух Закиров, идея песни возникла у музыкантов и поэта Юрия Энтина совершенно внезапно, во время гастролей по Узбекистану в 1981 году, и в итоге воплотилась в жизнь буквально за один день.

Учкудук — это город, название которого с узбекского языка переводится как «три колодца». Долгое время он был закрыт для посещений и засекречен: еще в 50-х там обнаружили огромное месторождение урана, на добыче которого работали заключенные.

Перепуганные упоминанием города чиновники в итоге запретили исполнять песню больше чем на год, и лишь разрешение главы советского телевидения Сергея Лапина позволило «Учкудуку» попасть в эфир. Тогда-то композиция и превратилась во всесоюзный хит. А музыканты «Яллы» до сих пор уверены, что Учкудук появился на географических картах Советского Союза только благодаря их главному хиту, который публика обожает по сей день.