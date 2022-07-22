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Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы

22 июля 2022 17:20
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы

Артистка не стала скрывать свое отношение.

Певица Слава раскритиковала молодую исполнительницу DIANOVA. Исполнительнице не понравилась ее композиция «Танцуй».

Не так давно певица поделилась со своими фанатами видео, которое сделала во время посещения салона красоты. Пока специалисты делали Славе укладку она слушала по радио новый хит DIANOVA. Как оказалось, исполнительнице не понравился текст композиции, но она высоко оценила голос своей коллеги.

«Странная, песня. Да?» — не скрывает своих эмоций исполнительница.

В конце ролика Слава даже показала обложку и отметила аккаунт своей коллеги в социальных сетях. DIANOVA при этом пока не отреагировала на критику певицы.

Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию артистки. Многие в шутку отметили, что Славе нужно попробовать себя в качестве эксперта и наставника в популярных музыкальных проектах, ведь она настолько органично смотрится в роли критика.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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