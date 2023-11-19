Под эту песню в Союзе рыдали миллионы: вот о чем в ней поется на самом деле

Чтобы песня стала шлягером, ей нужна история. Во всяком случае, именно так решил Михаил Муромов, автор легендарной композиции «Яблоки на снегу».

Хит на стихи Андрея Дементьева оценили не сразу. Редакторы на телевидении долго не хотели пускать запись в эфир, аргументируя тем, что слова нелогичны и бессмысленны.

Пришлось Михаилу Муромову выдумывать легенду и скрытое послание, которое якобы заложено в каждую строфу. Народ подхватил развлечение: так появилась версия о том, что «Яблоки на снегу» — это композиция о девушке, которая ждет парня из Афганистана.

Она приходит встречать его с корзинкой фруктов. Однако молодой человек во время службы стал инвалидом. Женщина видит это, яблоки падают у нее из рук и рассыпаются по снегу.

Миллионы слушателей рыдали, стоило им услышать первые аккорды, поскольку ассоциировали трек именно с этой историей. На самом деле, все куда прозаичнее. Дементьев написал стихи, вспоминая сюрприз, который он устроил для товарища на день рождения.

Яблоки и снег там действительно фигурировали. Но только в положительном смысле — они заменяли импровизированный праздничный стол.