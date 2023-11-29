Под эту песню плясал весь СССР: как главный хит группы Modern Talking стал большой ошибкой

Визитной карточкой Modern Talking считается песня You’re My Heart, You’re My Soul. Дитер Болен был рад своему триумфу, но не всей душой. Музыкант допустил роковую ошибку, ставшую ложкой дегтя в бочке меда.

По воспоминаниям певца, текст композиции он написал меньше, чем за минуту. Его напарник Томас Андерс также не особо старался. Нужный отрывок он исполнил за пять минут. Можно сказать, что будущая нетленка была записана по принципу тяп-ляп.

Тогда имя Болена еще не было известно широкой общественности, и никаких претензий на грандиозный успех он не имел. Права на свое творение композитор продал за каких-то 10 тысяч марок. Именно за это артист впоследствии и корил себя.

В 1984 году песня возглавила немецкий хит-парад, а затем покорила Европу и Советский Союз. Своим владельцам она принесла огромный доход — 40 миллионов марок. Лишь тогда лишившийся целого состояния Болен понял, как сильно ошибался. Напрасно он даже не допустил мысли о том, что сотворит настоящий шедевр.