Под эту песню отплясывал весь СССР: никогда не догадаетесь, о чем пели горячие иностранцы

Некоторые иностранные музыканты смогли достичь невероятной славы в СССР. Особым почетом у советских граждан пользовались горячие Boney M., которых создал немецкий продюсер. В СССР хит этой группы под названием Sunny стал одним из любимых. Люди от души отплясывали под эту жизнерадостную и ритмичную песню, совершенно не догадываясь, какой в ней смысл.

Автором композиции является певец Бобби Хебб. Нетленку Sunny он сочинил не в порыве оптимизма, а совсем наоборот. Бобби был вдохновлен двумя трагичными событиями: убийством Кеннеди и смертью его родного брата. Хебб начал работать над песней почти в полной темноте, но вдруг взошло солнце. Певец поймал этот эмоциональный момент и запечатлел его в композиции.

Sunny отражает народные проблемы того времени: надежда на окончание войны во Вьетнаме, борьба за права и свободы, культурный переворот. Песня посвящена любви и вере в то, что темные времена закончатся. Но об этом скрытом смысле знал только сам автор. А для советских слушателей Sunny так и осталась главным дискотечным треком.