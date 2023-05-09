Под этот фильм о супергероях американцы засыпают: россияне пошли дальше

Ежегодно в прокат выходит несколько супергеройских фильмов, на производство которых выделяются колоссальные суммы. При этом кроме красивой картинки и эпичной музыки у этих боевиков нет ничего, что могло бы удержать внимание зрителя.

Фантастическая картина «Вечные» тоже не смогла порадовать поклонников киновселенной Marvel. При просмотре фильма с Анджелиной Джоли, Сальмой Хайек и другими известными актерами американцы просто начинали скучать, а позже и вовсе погружались в сон. Даже качественные спецэффекты не спасли картину от критиков, которые сразу отметили посредственный сценарий и медленный темп повествования.

А российские зрители, увидев это кино, даже захотели вспомнить советские времена. Оказалось, что в прошлом веке умели снимать более качественные фильмы, не имея таких огромных бюджетов.