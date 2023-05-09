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Под этот фильм о супергероях американцы засыпают: россияне пошли дальше

9 мая 2023 13:10
Под этот фильм о супергероях американцы засыпают: россияне пошли дальше

Критики поддержали мнения обычных зрителей.

Ежегодно в прокат выходит несколько супергеройских фильмов, на производство которых выделяются колоссальные суммы. При этом кроме красивой картинки и эпичной музыки у этих боевиков нет ничего, что могло бы удержать внимание зрителя.

Фантастическая картина «Вечные» тоже не смогла порадовать поклонников киновселенной Marvel. При просмотре фильма с Анджелиной Джоли, Сальмой Хайек и другими известными актерами американцы просто начинали скучать, а позже и вовсе погружались в сон. Даже качественные спецэффекты не спасли картину от критиков, которые сразу отметили посредственный сценарий и медленный темп повествования.

А российские зрители, увидев это кино, даже захотели вспомнить советские времена. Оказалось, что в прошлом веке умели снимать более качественные фильмы, не имея таких огромных бюджетов. Под этот фильм о супергероях американцы засыпают: россияне пошли дальше

«Меня взяла гордость за нашу, так сказать, русскую, советскую фантастику», «Теряется логика происходящего на экране», «Смотрится слишком вторично», — отметили пользователи Сети.

Фото: Кадры из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022), кадр из фильма «Чудо-женщина: 1984» (2020), кадр из фильма «Вечные» (2021)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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