Под этот фильм о супергероях американцы засыпают: россияне пошли дальше
Критики поддержали мнения обычных зрителей.
Ежегодно в прокат выходит несколько супергеройских фильмов, на производство которых выделяются колоссальные суммы. При этом кроме красивой картинки и эпичной музыки у этих боевиков нет ничего, что могло бы удержать внимание зрителя.
Фантастическая картина «Вечные» тоже не смогла порадовать поклонников киновселенной Marvel. При просмотре фильма с Анджелиной Джоли, Сальмой Хайек и другими известными актерами американцы просто начинали скучать, а позже и вовсе погружались в сон. Даже качественные спецэффекты не спасли картину от критиков, которые сразу отметили посредственный сценарий и медленный темп повествования.
А российские зрители, увидев это кино, даже захотели вспомнить советские времена. Оказалось, что в прошлом веке умели снимать более качественные фильмы, не имея таких огромных бюджетов.
«Меня взяла гордость за нашу, так сказать, русскую, советскую фантастику», «Теряется логика происходящего на экране», «Смотрится слишком вторично», — отметили пользователи Сети.