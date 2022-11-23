Под этими знаками Зодиака рождаются самые умные женщины: незаурядных лишь 3

С давних пор считается, что джентльмены предпочитают обходить умных женщин стороной - мол, в семейной жизни высокий интеллект избранницы только помеха. Однако исследования психологов последних лет показывают, что мужчины, напротив, тянутся к мудрым, образованным, интеллектуальным дамам. Ведь такие спутницы жизни - настоящее сокровище, они с готовностью поддержат любую беседу и дадут дельный совет в трудной ситуации. Мужчинам на заметку: рассказываем, под какими знаками зодиака появляются на свет обладательницы природного ума.

Овен

Представительницы огненного знака с самого детства демонстрируют острый ум и лидерские качества. Женщина-Овен способна навести свои порядки еще в песочнице, тем самым раз и навсегда завоевав сердца ровесников. С годами эти способности только возрастают: уроженки знака с удовольствием занимают должности старосты в школе и в вузе, а когда устраиваются на на работу, быстро поднимаются вверх по карьерной лестнице.

Интеллект и “мужские” качества, присущие женщинам-Овнам, могут отпугнуть потенциальных поклонников, но рано или поздно эти дамы находят своего единственного.

Скорпион

Женщины, рожденные под знаком Скорпиона, по-настоящему умны и хитры. Еще в юности представительницы водной стихии понимают, что жизнь - это квест, в котором выигрывают самые проницательные и ловкие. Они предпочитают пробивать себе дорогу на вершину, а не плыть по течению в надежде, что однажды удача сама свалится на голову. Благодаря превосходной интуиции дама-Скорпион читает окружающих, словно открытую книгу, с легкостью раскрывает истинные мотивы людей и держит на расстоянии от себя мошенников и манипуляторов.

Она и сама, к слову, прекрасно может управлять людьми, как марионетками.

Козерог

Дама-Козерог - сама серьезность. В детстве она не интересуется куклами, играми в “дочки-матери” и другими традиционными девчачьими забавами. Куда больше уроженку земного знака привлекают книги, причем не сказки для детей, а классическая литература. Умная, образованная, успешная женщина-Козерог легко находит общий язык с мужчинами, поскольку сама обладает теми качествами, которые обычно приписывают представителям сильного пола.