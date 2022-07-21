Под этими знаками Зодиака рождаются самые умные женщины: их всего 3

В прошлом считалось, что женщине не обязательно развивать свои интеллектуальные способности – достаточно заниматься домом и детьми, а также следить за своим внешним видом. Однако в наши дни умных женщин высоко ценят, и многих мужчин перспектива строить отношения с интеллектуалкой не только не отпугивает, но и привлекает. Рассказываем, женщины каких знаков зодиака могут похвастаться высоким IQ и дать фору любому гению.

Овен

Представительницы огненного знака удивляют окружающих своим умом с самых детских лет. Учеба дается девочкам-Овнам легко, кажется, что им вообще не приходится прилагать никаких усилий, чтобы усвоить даже самый трудный материал.

Они схватывают все на лету и после получения аттестата поступают в престижные вузы.

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Однако не стоит думать, будто уроженок этого знака интересует только учеба – они успешно реализуют себя в творчестве, в спорте, в общественной деятельности. При этом Овны часто занимают в коллективе позицию лидера, чем вызывают то восхищение, то зависть окружающих. Равнодушных к этим женщинам просто нет.

Козерог

Женщины, появившиеся на свет под знаком Козерога, со школьной скамьи удивляют окружающих своей недетской серьезностью, организованностью и спокойствием. У представительниц земного знака есть внутренний стержень, благодаря которому они ставят перед собой цели и упорно добиваются их до тех пор, пока все не получится.

Благодаря уму и проницательности женщины-Козероги легко "считывают" истинные намерения людей, их практически невозможно обмануть, поскольку они способны сразу же раскусить любую ложь.

В круг доверия уроженок этого знака сложно попасть, но те, кому это удалось, гордятся дружбой с Козерогом.

Скорпион

Рожденные под знаком Скорпиона наделены поистине неженским характером. Под хрупкой внешностью представительниц этого знака скрывается выносливый боец, который пойдет напролом там, где другие в нерешительности остановятся или повернут обратно.

Кроме того, как и Козерог, женщина, появившаяся на свет под этим знаком, видит всех насквозь и пользуется этим качеством.

Манипуляторы и мошенники обходят уроженок водного знака десятой дорогой, потому что более умных, сообразительных и хитрых дам нужно еще поискать. А еще с ними не рекомендуется ссориться – обиженные Скорпионы способны на холодную месть.