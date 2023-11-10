Под этими знаками зодиака рождаются самые пошлые люди: могут испохабить все

Встречали ли вы людей, которые в большой компании не всегда уместно и скабрезно шутят? Которые отвешивают сальные комментарии и говорят на «запретные» темы громко и не по делу? Скорее всего, они являются представителями двух знаков зодиака.

Стрелец

Стрельцы — главные любители пошлых шуток и разговоров на непристойные темы. Особенно мужчины. В обществе они ведут себя как гуру половой жизни и искушенные в плотских утехах самцы и самки. Удивительно, но это не так. В любви Стрельцы бесхитростны и консервативны. Оно и понятно: языком болтать — не мешки ворочать.

Рак

Тяга Раков к пошлости редко бросается в глаза. Типичный представитель знака — это «та самая» библиотекарша в круглых очках, которая выглядит как типичная ханжа, но в спальне за закрытыми дверями дает жару. Раки в этом смысле полные противоположности Стрельцов. На публике они пошло шутить не станут, но дома с партнером воплотят несказанную шутку в жизнь, да так, что искры полетят.