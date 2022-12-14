Под этими тремя знаками Зодиака рождаются могущественные люди: а вы есть в списке?

Люди, которые сочетают в себе одновременно амбиции, целеустремленность, харизму и всевозможные таланты, рождаются на земле не часто. В истории можно найти примеры таких ярких личностей, которые оставили значительный след в памяти человечества. Их по праву можно назвать влиятельными и могущественными, поскольку они диктовали моду, совершали значительные открытия, переворачивали традиционные устои и представления, предлагая взамен нечто новое и совершенное. Рассказываем, под какими знаками зодиака, как правило, появляются на свет такие удивительные люди.

Овен

Представители огненного знака от рождения наделены лидерскими способностями. Уже в песочнице они командуют сверстниками, и, что самое главное, те беспрекословно слушаются. В школе, вузе, на работе - Овен всегда и везде на передовой, генерирует идеи, строит планы и воплощает их в жизнь. Уроженцы этого знака способны совершить настоящий прорыв в своей области и стать легендой - как, например, Чарли Чаплин, рожденный 16 апреля 1889 года.

Образ бродяги Чарли, созданный этим актером, режиссером, композитором и много кем еще, стал одним из самых узнаваемых в мировом кинематографе.

Лев

Харизматичные и яркие Львы всегда у всех на устах. Повышенное внимание, прикованное к представителям огненного знака, более чем объяснимо - Львы излучают такую уверенность в себе, такую энергетику, что пройти мимо просто невозможно. Не всем это по душе, но уроженцев знака мало волнует мнение недоброжелателей. Как и Мадонну, которая появилась на свет 16 августа 1958 года. Нестареющая знаменитость всегда славилась эпатажными образами и эксцентричными выходками, которые, в общем-то, и выделяли ее на фоне других поп-звезд.

Влияние Мадонны на современную музыку невозможно переоценить.

Скорпион

Характер Скорпиона - кремень. Вероятно, именно он позволяет представителям водного знака преуспеть во всех сферах и начинаниях, за какие бы они ни взялись. Решительность, целеустремленность, способность добиваться поставленных целей - все это свойственно Скорпиону. Под этим знаком появляются на свет настоящие индивидуальности, которые оставляют след в истории. Пример тому - Пабло Пикассо, родившийся 25 октября 1881 года.