Под ее песни танцевал весь СССР: как годы изменили зажигательную Си Си Кетч

Каролина Катарина Мюллер известна как Си Си Кетч. В 80-е она была на пике своей популярности — под ее хиты зажигал весь СССР.

Многие песни исполнительницы до сих пор заставляют людей отрываться на танцполе. Но сама артистка уже не та, что прежде. Прошедшие годы сильно ее изменили.

Звезда не скрывает: во всех ее бедах виноват продюсер Дитер Болен, которому она и обязана оглушительной славой. В интервью кумир миллионов жаловалась на несносный характер своего руководителя. Настал момент, когда ее терпение лопнуло.

Исполнительница ушла от деспота к новому менеджеру. Болен еще долго пил кровь бывшей подопечной, не давая ей использовать созданный им псевдоним и композиции.

Блондинка думала, что сможет оставаться на вершине музыкального олимпа, но она ошиблась. Ее карьера потерпела крах. Певица пропала на долгих 10 лет, чтобы вернуться. Но ее возвращение триумфальным не назвать.

Знаменитость все еще выходит на сцену: выступает в шоу, посвященных музыке 80-х. Поклонники заметили, что ее образ сильно изменился. Он стал менее взбалмошным и более утонченным.