Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»

Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»

16 сентября 2025 09:54
Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»

Рассказываем о методе, который опробовали уже пол тысячи людей. 

Если мечтали «простоять всю ночь, глядя на дождь в Форксе» — вашу мечту можно исполнить всего за 66 тысяч рублей. Если не брать в расчет питание и билеты до США. Но кто из настоящих фанатов Беллы Свон и Эдварда обращает внимание на такие условности, верно?

Сент-Хеленс, штат Орегон. Тот самый дом Свонов из первого фильма «Сумерки» — реальный, родной, 1930-х годов — можно снять целиком и устроить фанатское паломничество. Цена укуса сделки? $450 за ночь, минимум две ночи (а значит 66 тысяч рублей). Правда расписано все вплоть до конца 2027 года, а дальше календарь на Airbnb просто недоступен.

Что это за место

Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»

Локация: тихая улица в St. Helens, OR, пару минут до набережной и ~40–50 минут до Портленда. Дом: оригинал из фильма (снимали именно тут).

  • Вместимость: до 8 гостей, 5 спален, 1,5 санузла.
  • Рейтинг: 4.99 / 5 (581 отзыв), топ-1% на Airbnb. Хозяйка — Amber, сдает дом уже 7 лет.

Сервис услада для фанатов

Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»
  • Столовая Чарли — тот самый стол со съёмок.
  • Спальня Беллы — спите там, где любимка. Оригинальный комплект постельного белья теперь хранится в шкафу (слишком ценный), на кровати — точная копия.
  • Team Edward? Берите «комнату наблюдения» с видом на двор.
  • Team Jacob? Гостевая Джейкоба у главного входа.
  • Экранизация в мелочах: декор, реквизит, сезонные украшения — прям точка-в-точку.

Быт и удобства (важное)

Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»
  • Самостоятельный заезд (кодовая панель).
  • HVAC: отопление и центральный кондиционер.
  • Кухня фулл: плита, духовка, посуда, посудомойка, кофеварка.
  • Стриминги: HDTV + Netflix / Hulu / Disney+.
  • Семейное: кроватка, стульчик, книги/игрушки, радионяня.
  • Интернет: Wi-Fi.
  • Парковка: на участке и на улице.
  • Безопасность: датчики дыма/CO, аптечка, огнетушитель, камеры снаружи (передний/задний вход, над гаражом).
  • Нет стиралки — учитывайте при длинном заезде.
  • Двор не огорожен, сзади крутой овраг — с детьми аккуратно.

Правила и деньги

Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»

$450/ночь, минимум две ночи (+ $15/ночь за каждого гостя свыше 5). Городской налог 10% включён в цену.

Отмена: полный возврат 48 часов после брони; дальше — только по договорённости за 60–90 дней при условии, что даты удастся перепродать. Только зарегистрированные гости. Посетителей нельзя. Список взрослых надо прислать за 2 дня до заезда — иначе не пришлют инструкции.

Вечеринки запрещены. Незаконные сборы — $250 и возможное выселение без возврата; шум — риск полиции и штраф $150. Сервис-дни: вывоз мусора — вторник утром; уход за двором — среда утром (раз в две недели).

Атмосфера по сезонам

Хэллоуин декор: с последних выходных сентября до 1 ноября. Рождественский декор: со вторых выходных ноября до 3-й недели января.

Отзывы

Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»

Гости синхронно пишут, что исполнили «мечту детства/юности», отмечают чистоту, внимание к деталям, молниеносную связь. Многие возвращаются повторно и воссоздают сцены. Да, люди иногда подходят фотографироваться у дома. Среди 581 отзыва недовольных попросту нет, хотя на нюансы и обращают внимание.

Минусы и нюансы (чтобы без сюрпризов)

  • Стиралки нет — планируйте гардероб/сухую химчистку.
  • Тихий район и строгие правила гостей — это не площадка для тусовок.
  • Камеры снаружи всегда активны — политика безопасности.
  • Букинг-ад: плотно забито. Ждите слотов от отмен, мониторьте календарь, включайте уведомления, но чудеса случаются.

Да, дорого, да, очередь на годы вперед, да, правила строгие — но за возможность лечь спать в спальне Беллы и позавтракать у стола Чарли фанаты платят деньгами, а после выходят из обители Беллы обновленными.

«Ну, а лев — просто мазохист»: все части «Сумерек» в 4K все-же покажут в РФ, но без нюансов не обошлось.

Фото: Кадры из фильма «Сумерки» (2008), соцсети
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Стал крестным отцом независимого кино — а мог стать им и у Копполы: как красота сыграла злую шутку с Робертом Редфордом Стал крестным отцом независимого кино — а мог стать им и у Копполы: как красота сыграла злую шутку с Робертом Редфордом Читать дальше 17 сентября 2025
Один из худших фильмов в карьере Харди официально запрещали в России: актер сыграл советского офицера и крупно опозорился Один из худших фильмов в карьере Харди официально запрещали в России: актер сыграл советского офицера и крупно опозорился Читать дальше 15 сентября 2025
Чем на самом деле закончились истории Китнисс, Сноу и Пита из «Голодных игр»: фильмы хороши, но надо читать книгу Чем на самом деле закончились истории Китнисс, Сноу и Пита из «Голодных игр»: фильмы хороши, но надо читать книгу Читать дальше 15 сентября 2025
«Видео для взрослых»: Стивен Кинг нашел «веский» повод презирать супергеройское кино Marvel — причина абсурдная и нелогичная «Видео для взрослых»: Стивен Кинг нашел «веский» повод презирать супергеройское кино Marvel — причина абсурдная и нелогичная Читать дальше 14 сентября 2025
Питт? ДиКаприо? Подержите его свинью: Тарантино выбрал лучшего современного актера — должен был сняться в «Криминальном чтиве», но увы Питт? ДиКаприо? Подержите его свинью: Тарантино выбрал лучшего современного актера — должен был сняться в «Криминальном чтиве», но увы Читать дальше 14 сентября 2025
«Не было даже режиссера»: худший фильм 2025 года сняли всего-то за 15 дней — и у него есть кое-что общее с «Иронией судьбы» «Не было даже режиссера»: худший фильм 2025 года сняли всего-то за 15 дней — и у него есть кое-что общее с «Иронией судьбы» Читать дальше 14 сентября 2025
«Выбирали между Зендеей и Рэмзи»: Джоди Фостер нашли самую неудачную замену для нового «Молчания ягнят» — фаны «Ганнибала» уже в ярости «Выбирали между Зендеей и Рэмзи»: Джоди Фостер нашли самую неудачную замену для нового «Молчания ягнят» — фаны «Ганнибала» уже в ярости Читать дальше 14 сентября 2025
«Никогда не прощу себя»: Ченнинг Татум назвал свою самую большую ошибку в карьере — и это не «Супер Майк» с рейтингом 5.2 «Никогда не прощу себя»: Ченнинг Татум назвал свою самую большую ошибку в карьере — и это не «Супер Майк» с рейтингом 5.2 Читать дальше 13 сентября 2025
«Стражей Галактики 4» не будет, твердо и четко: но новый фильм про Ракету все-таки снимут (и Дракс уже на низком старте) «Стражей Галактики 4» не будет, твердо и четко: но новый фильм про Ракету все-таки снимут (и Дракс уже на низком старте) Читать дальше 17 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше