Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»

Если мечтали «простоять всю ночь, глядя на дождь в Форксе» — вашу мечту можно исполнить всего за 66 тысяч рублей. Если не брать в расчет питание и билеты до США. Но кто из настоящих фанатов Беллы Свон и Эдварда обращает внимание на такие условности, верно?
Сент-Хеленс, штат Орегон. Тот самый дом Свонов из первого фильма «Сумерки» — реальный, родной, 1930-х годов — можно снять целиком и устроить фанатское паломничество. Цена
укуса сделки? $450 за ночь, минимум две ночи (а значит 66 тысяч рублей). Правда расписано все вплоть до конца 2027 года, а дальше календарь на Airbnb просто недоступен.
Что это за место
Локация: тихая улица в St. Helens, OR, пару минут до набережной и ~40–50 минут до Портленда. Дом: оригинал из фильма (снимали именно тут).
- Вместимость: до 8 гостей, 5 спален, 1,5 санузла.
- Рейтинг: 4.99 / 5 (581 отзыв), топ-1% на Airbnb. Хозяйка — Amber, сдает дом уже 7 лет.
Сервис услада для фанатов
- Столовая Чарли — тот самый стол со съёмок.
- Спальня Беллы — спите там, где любимка. Оригинальный комплект постельного белья теперь хранится в шкафу (слишком ценный), на кровати — точная копия.
- Team Edward? Берите «комнату наблюдения» с видом на двор.
- Team Jacob? Гостевая Джейкоба у главного входа.
- Экранизация в мелочах: декор, реквизит, сезонные украшения — прям точка-в-точку.
Быт и удобства (важное)
- Самостоятельный заезд (кодовая панель).
- HVAC: отопление и центральный кондиционер.
- Кухня фулл: плита, духовка, посуда, посудомойка, кофеварка.
- Стриминги: HDTV + Netflix / Hulu / Disney+.
- Семейное: кроватка, стульчик, книги/игрушки, радионяня.
- Интернет: Wi-Fi.
- Парковка: на участке и на улице.
- Безопасность: датчики дыма/CO, аптечка, огнетушитель, камеры снаружи (передний/задний вход, над гаражом).
- Нет стиралки — учитывайте при длинном заезде.
- Двор не огорожен, сзади крутой овраг — с детьми аккуратно.
Правила и деньги
$450/ночь, минимум две ночи (+ $15/ночь за каждого гостя свыше 5). Городской налог 10% включён в цену.
Отмена: полный возврат 48 часов после брони; дальше — только по договорённости за 60–90 дней при условии, что даты удастся перепродать. Только зарегистрированные гости. Посетителей нельзя. Список взрослых надо прислать за 2 дня до заезда — иначе не пришлют инструкции.
Вечеринки запрещены. Незаконные сборы — $250 и возможное выселение без возврата; шум — риск полиции и штраф $150. Сервис-дни: вывоз мусора — вторник утром; уход за двором — среда утром (раз в две недели).
Атмосфера по сезонам
Хэллоуин декор: с последних выходных сентября до 1 ноября. Рождественский декор: со вторых выходных ноября до 3-й недели января.
Отзывы
Гости синхронно пишут, что исполнили «мечту детства/юности», отмечают чистоту, внимание к деталям, молниеносную связь. Многие возвращаются повторно и воссоздают сцены. Да, люди иногда подходят фотографироваться у дома. Среди 581 отзыва недовольных попросту нет, хотя на нюансы и обращают внимание.
Минусы и нюансы (чтобы без сюрпризов)
- Стиралки нет — планируйте гардероб/сухую химчистку.
- Тихий район и строгие правила гостей — это не площадка для тусовок.
- Камеры снаружи всегда активны — политика безопасности.
- Букинг-ад: плотно забито. Ждите слотов от отмен, мониторьте календарь, включайте уведомления, но чудеса случаются.
Да, дорого, да, очередь на годы вперед, да, правила строгие — но за возможность лечь спать в спальне Беллы и позавтракать у стола Чарли фанаты платят деньгами, а после выходят из обители Беллы обновленными.
