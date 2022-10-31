Почтить память отца не пустили: Александра Захарова не вышла на сцену «Ленкома»

На днях в «Ленкоме» прошло мероприятие, посвященное 95-летию театра. Событие было омрачено крайне неприятным инцидентом, в котором оказалась замешана Александра Захарова, дочь легендарного Марка Захарова, в течение многих занимавшего пост худрука и главного режиссера учреждения.

Звездной наследнице не удалось найти общий язык с Марком Варшавером, пришедшим на смену ее отцу. Ранее актриса судилась за авторские права на некоторые постановки своего папы, но проиграла. Теперь же Захарова и вовсе подверглась публичному унижению.

Александру Марковну не пустили на сцену театра, чтобы почтить память отца. Кроме того, артистке не вручили юбилейную монету с изображением Захарова. Случившееся стало шоком для звездной наследницы. По уверению знаменитости, такого отношения Марк Анатольевич бы точно «не простил».