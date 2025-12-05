Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почти забыли, но дождались: Васильев может вернуться на НТВ сразу после «Скорой помощи» — зрители надеются, что канал не упустит шанс

Почти забыли, но дождались: Васильев может вернуться на НТВ сразу после «Скорой помощи» — зрители надеются, что канал не упустит шанс

5 декабря 2025 18:36
Почти забыли, но дождались: Васильев может вернуться на НТВ сразу после «Скорой помощи» — зрители надеются, что канал не упустит шанс

Настроение такое: если не будет сильной премьеры, переключат без сожалений.

У НТВ намечается тихая, но важная перестановка. Пока зрители ждут, чем канал заполнит эфир после финала восьмого сезона «Скорой помощи», все больше намеков указывает на один вариант — долгожданный сериал «Грабитель». И если слухи подтвердятся, он может выйти в эфир уже 15 декабря.

Для многих имя Антона Васильева давно связано с «Невским», но здесь актеру достается совсем другой жанр — иронический детектив. Снимает проект Дмитрий Коробкин, автор «Консультанта», так что ожидания у аудитории высокие.

О чем сама история

Глебов, сотрудник управления по борьбе с экономическими преступлениями, возвращается в провинциальный город с проверкой. Почти сразу попадает в эпицентр истории: ограбление банка, исчезновение «черной бухгалтерии» местного зернового авторитета Земы, мертвые налетчики — и подозрения, которые падают именно на героя Васильева.

Почти забыли, но дождались: Васильев может вернуться на НТВ сразу после «Скорой помощи» — зрители надеются, что канал не упустит шанс

Чтобы разобраться, кто все это устроил, Глебов вынужден играть роль фининспектора и влезать в тайны владельцев сельхозпредприятий. Его пытаются купить, запугать, подставить — и в этот момент его преследуют не только бандиты, но и коллеги, которые уверены, что он причастен к преступлению.

Деталь, которая сбивает с толку

Хотя съемки «Грабителя» завершились еще в 2023 году, в Сети царит странная путаница: на ряде сайтов до сих пор висит дата премьеры 2026. Похоже, что проекту пришлось пережить долгую паузу в монтаже и релизном планировании, но именно поэтому внезапное появление сериала в декабрьской сетке выглядит почти как сюрприз.

В комментариях — аккуратный оптимизм. Многие надеются, что после затянувшейся «Скорой помощи» выйдет что-то свежее и интересное. Другие хотят лишь одного — чтобы ожидания не обманули.

Очень хочется, чтобы после несуразной, на мой взгляд, "Скорой помощи", не стали показывать "Лепилу", "Мухтара" или "Балабола". Иначе можно отправить в нокаут многих телезрителей.

Почти забыли, но дождались: Васильев может вернуться на НТВ сразу после «Скорой помощи» — зрители надеются, что канал не упустит шанс

Много всего интересного впереди. Главное не разочароваться по факту.

Если НТВ действительно выпускает «Грабителя» уже в декабре, то конец года может получиться куда ярче, чем планировалось. Сериал долго лежал на полке — возможно, сейчас он наконец получит свой шанс.

Ранее мы писали: «Масштаб берет свое»: этот российский детектив не зря получил 7.2 – сравнивают с хитами Гая Ричи, а в Японии выкупили для «местного HBO»

Фото: Кадры из сериалов «Скорая помощь», «Невский», «Грабитель»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Напоминает "Графа Монте-Кристо"»: НТВ собрал Васильева и звезду «Спасской» для нового хита — в рядах «Невского» пополнение «Напоминает "Графа Монте-Кристо"»: НТВ собрал Васильева и звезду «Спасской» для нового хита — в рядах «Невского» пополнение Читать дальше 12 декабря 2025
«Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее «Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее Читать дальше 9 декабря 2025
«Великолепный век» обелил Ибрагима-пашу и выставил Сулеймана подлецом — но в реальности визирь наделал столько ошибок, что казнь была неизбежна «Великолепный век» обелил Ибрагима-пашу и выставил Сулеймана подлецом — но в реальности визирь наделал столько ошибок, что казнь была неизбежна Читать дальше 13 декабря 2025
Выбирают 66% зрителей: этот жанр сериалов оказался самым востребованным у россиян – смотрят и зумеры, и бумеры Выбирают 66% зрителей: этот жанр сериалов оказался самым востребованным у россиян – смотрят и зумеры, и бумеры Читать дальше 13 декабря 2025
Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO Читать дальше 12 декабря 2025
В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула» В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула» Читать дальше 12 декабря 2025
Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал Читать дальше 12 декабря 2025
Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами Читать дальше 12 декабря 2025
Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей» Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей» Читать дальше 12 декабря 2025
«Навсегда полюбила Максима Стоянова»: молодежь массово бросилась смотреть малоизвестные сериалы НТВ – нашли 5 «скрытых бриллиантов» «Навсегда полюбила Максима Стоянова»: молодежь массово бросилась смотреть малоизвестные сериалы НТВ – нашли 5 «скрытых бриллиантов» Читать дальше 12 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше