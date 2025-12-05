Почти забыли, но дождались: Васильев может вернуться на НТВ сразу после «Скорой помощи» — зрители надеются, что канал не упустит шанс

Настроение такое: если не будет сильной премьеры, переключат без сожалений.

У НТВ намечается тихая, но важная перестановка. Пока зрители ждут, чем канал заполнит эфир после финала восьмого сезона «Скорой помощи», все больше намеков указывает на один вариант — долгожданный сериал «Грабитель». И если слухи подтвердятся, он может выйти в эфир уже 15 декабря.

Для многих имя Антона Васильева давно связано с «Невским», но здесь актеру достается совсем другой жанр — иронический детектив. Снимает проект Дмитрий Коробкин, автор «Консультанта», так что ожидания у аудитории высокие.

О чем сама история

Глебов, сотрудник управления по борьбе с экономическими преступлениями, возвращается в провинциальный город с проверкой. Почти сразу попадает в эпицентр истории: ограбление банка, исчезновение «черной бухгалтерии» местного зернового авторитета Земы, мертвые налетчики — и подозрения, которые падают именно на героя Васильева.

Чтобы разобраться, кто все это устроил, Глебов вынужден играть роль фининспектора и влезать в тайны владельцев сельхозпредприятий. Его пытаются купить, запугать, подставить — и в этот момент его преследуют не только бандиты, но и коллеги, которые уверены, что он причастен к преступлению.

Деталь, которая сбивает с толку

Хотя съемки «Грабителя» завершились еще в 2023 году, в Сети царит странная путаница: на ряде сайтов до сих пор висит дата премьеры 2026. Похоже, что проекту пришлось пережить долгую паузу в монтаже и релизном планировании, но именно поэтому внезапное появление сериала в декабрьской сетке выглядит почти как сюрприз.

В комментариях — аккуратный оптимизм. Многие надеются, что после затянувшейся «Скорой помощи» выйдет что-то свежее и интересное. Другие хотят лишь одного — чтобы ожидания не обманули.

Очень хочется, чтобы после несуразной, на мой взгляд, "Скорой помощи", не стали показывать "Лепилу", "Мухтара" или "Балабола". Иначе можно отправить в нокаут многих телезрителей.

Много всего интересного впереди. Главное не разочароваться по факту.

Если НТВ действительно выпускает «Грабителя» уже в декабре, то конец года может получиться куда ярче, чем планировалось. Сериал долго лежал на полке — возможно, сейчас он наконец получит свой шанс.

